Saldırıya uğrayan Kartal Cemevi Başkanı Sarıtaş'tan açıklama

Kartal'da evinin önünde motosikletli 2 kişi tarafından saldırıya uğrayan Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş, "Ankara'daki olayların devamı niteliğinde olduğunu düşünüyorum. Suç duyurusunda bulunduk. İfademizi de o doğrultuda verdik. Emniyetin konuyla ilgili araştırması devam ediyor.” dedi.

Kartal Cemevi Başkanı ve Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı Selami Sarıtaş, önceki akşam Kartal Cemevi'ndeki Muharrem Ayı programından döndüğü sırada, evinin önünde motosikletli, kasklı 2 kişi tarafından saldırıya uğramıştı.

DHA'nın aktardığına göre, Sarıtaş, şunları kaydetti:

“Motosikletli karşı yönden geldi. Süratim yavaştı. Motosikletli önüme kırdı. Bende durmak zorunda kaldım. Bana bir şey soracaklar zannettim. 2 kişilerdi. Öndeki kasklı, arkadaki kapüşonlu ve maskeliydi. Arkadaki indi yanıma geldi. '15 numara neresi?' diye sordular. Ben de geride kaldığını söyledim. Camım yarıya kadar açıktı. Sonra bana hakaret, küfür ederek yumruk atmaya başladı. Kapıyı açmaya çalıştı. Açamadı kapıyı. Sonra bir arbede yaşandı. 3-4 dakika sürdü.

'Ankara'daki olayların devamı niteliğinde olduğunu düşünüyorum'

Ben kendimi yan koltuğa atarak ayaklarımla kendimi savunmaya çalıştım. Bana sürekli yumruk atarak darbediyordu. Bende yaralandım. Araç durunca bir süre daha kargaşa devam etti. Aracın kornasına sürekli basılı tuttum. O sırada motosikletten inmeyen kişinin yanına giderek motora binip gittiler. Matem günlerimizde bu tür olaylar hoş olmuyor. Bizim birliğimizi dirliğimizi zedelemeye çalışan sağduyuyla bu tür insanlara fırsat vermeyeceğiz."

Ankara'daki olayların devamı niteliğinde olduğunu düşünüyorum. Suç duyurusunda bulunduk. İfademizi de o doğrultuda verdik. Emniyetin konuyla ilgili araştırması devam ediyor. Alevi toplumu olarak bu tür olaylar yaşayabileceğimizi düşünüyoruz. Alevi toplumu barış, hoşgörü ve kardeşlikten yana bir toplumdur. Yüzyıllardır bu böyle devam etti. Sağduyulu bir şekilde kaosa fırsat vermeden bu günleri atlatacağız"