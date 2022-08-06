Kartal Cemevi Başkanı Sarıtaş'a yapılan saldırıyla ilgili açıklama

Ankara’da Şah-ı Merdan Cemevi, Tuzluçayır Ana Fatma Cemevi, Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı ve Gökçebel Köy Derneği’ne 30 Temmuz'da eş zamanlı saldırı düzenlenmişti. Saldırılarla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklanmış, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Geçtiğimiz saatlerde Alevi Vakıfları Federasyonu (AVF) İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş da evinin önünde saldırıya uğramıştı.

Tepki çeken saldırıya dair, Alevi Vakıfları Federasyonu, Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Dernekleri Federasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Alevi Kültür Dernekleri, Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri Ve Karadeniz Platformu, Kartal Cemevi’nde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı Alevi Vakıfları Federasyonu (AVF) Genel Başkanı Haydar Baki Doğan okudu.

'Bu tür saldırıları kınıyoruz'

Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş’a yapılan saldırının faillerinin bir an önce bulunup yargıya teslim edilmesini isteyen Doğan, açıklamanın devamında şunları söyledi:

"Ülkemizin son zamanlarda içine çekilmeye çalışıldığı bu bulanık ve karanlık çağrıştırıcı dönemin farkındayız. Alevi kurumlarını sindirmeye, korkutmaya yönelik bu tür saldırıları kınıyoruz. Bu topraklarda tarih boyunca Aleviler hiçbir topluma hiçbir kesimine karşı önyargı taşımamış ve zalim olmamış ve dayanışma, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularıyla eşit yurttaşlık temelinde ortak yaşam kurma için mücadelesi vermiştir. Kamuoyuna çağrımızdır, Türkiye’de farklı düşünenlere karşı geliştirilen linç girişimleri ve saldırıların takipçisi olalım. Bu saldırıların ve nefret suçların son bulması için çözüm üretelim. Bundan sonra herhangi bir cemevine veya yöneticilerimize karşı saldırıların karşısında olalım. Muharrem oruçlarının tutulduğu bugünlerde ülkemizin içine çekilmeye çalışıldığı bu kaosa karşı birlik beraberlik içinde her canımızla lokmalarımızı pay etmeye devam edeceğiz."