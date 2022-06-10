Saldırıya uğrayan Edremit Belediye Başkanı'nın yardımcısı açığa alındı

Geçtiğimiz günlerde Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’a makamında yapılan saldırı sonrasında başlatılan soruşturma devam ederken, soruşturmanın selayeti için Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Kürşad Saran açığa alındı.
Konu hakkında bilgi veren Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Yaşanan menfur saldırı sonrasında başlatılan soruşturmanın selayetinin korunması için Belediye Başkan Yardımcısı Kürşad Saran açığa alındı“ dedi.
CHP'li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ı makamında darp ettiği için Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Mecit T, işlemlerinin ardından ardından adliyeye sevk edilmişti. Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. (İHA)