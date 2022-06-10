Evlerini terk etmeyen Fetihtepeliler sokakta: 'Haydar istifa!'

İstanbul'da AKP’li Beyoğlu Belediyesi'nin Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi’nde planlanan kentsel dönüşüm projesi nedeniyle yurttaşların zorla tahliyesi sürüyor.

Evlerini terk etmeyen, elektrik, su ve doğalgaz tesisatları sökülen yurttaşlar polis ablukası altında mahallelerinde günlerdir gece gündüz nöbet tutuyor.

'Haydar istifa!'

Bölgede yaşayanlar bu akşam eylem yaparak AKP'li Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ı istifaya çağırdı. Tencere tavalarla yürüyüşe geçen yurttaşlar, "Haydar istifa!" sloganları attı.

Mahalleliyle yan yana gelen TKP İstanbul İl Örgütü de sosyal medyadan, "Mahallemizde komşumuzun elektriğinin kesilmesine izin vermemek için, semtlerimizde barınma hakkımızı koruyabilmek için yan yana gelmek zorundayız. Fetihtepe halkı bu çağrıya kulak veriyor!" paylaşımını yaptı.