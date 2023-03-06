Saldırıya maruz kalan Amedspor: UEFA ve FIFA'ya başvuracağız

Amedspor oyuncuları ve yöneticileri Bursa deplasmanında hem kaldıkları otelde hem statta saldırıya maruz kalmıştı. Tribünlerdeki Bursasporlu taraftarlar 90'lı yıllarda faili meçhul cinayetlerle özdeşleşen "Beyaz Toros" ve "Yeşil" kod adlı istihbaratçı Mahmut Yıldırım'ın pankartlarını açmış, sahaya bıçak ve mermi atmıştı.

Saldırıların ardından Bursa’dan ayrılan Amedspor kafilesi, sabah saatlerinde kente geldi. Taraftarlar tarafından karşılanan kafile, Kayapınar ilçesindeki tesislere geçti.

Kulüp başkanı Selahattin Yıldırım maça ilişkin, sadece TFF değil UEFA ve FIFA’ya da gereken başvuruları yapacaklarını söyledi. Başvurularını disiplin maddelerine dayandıracaklarını belirten Yıldırım açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Böyle bir ortamda hakemin ve federasyonun sporcuların can güvenliği olmadığı bir ortamda oynanmaması gerekiyordu. Sürekli anons ettirilip müdahale edilmesi gerekiyordu. Maçın tatil edilmesi veya tribünlerin boşaltılıp seyircisiz bir ortamda oynanması gerekiyordu. Yaptığımız bütün girişimlere rağmen bir sonuç alamadık. Kendi ligimizdeki 2’nci ve 3’üncü ligdeki birçok kulüp başkanı hatta tamamına yakını bizi arayıp dayanışma içinde olduklarını ve bu yaşananları kınadıklarını söylediler. Süper Lig takımlarından arayan olmadı."