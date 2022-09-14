Saldırıya ilişkin yeni iddia: Peker’in evini kurşunlayan ‘özel davetli’ mi?

Gazeteci Murat Ağırel, organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker’in Beykoz’daki evine düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili detayları Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında anlattı.

Gazeteci Murat Ağırel, Sedat Peker’in Beykoz’daki evine düzenlenen silahlı saldırıdan 12 saat önce Halk TV'de ‘Sedat Peker için infaz timleri kurulduğunu” iddia etmişti.

Ağırel, “Peker’in yakınlarıyla konuştum. ‘Bizim için özel davet çıkarılmış’ dediler” diyerek olayla ilgili son ayrıntıları Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’nda paylaştı.

Murat Ağırel’in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

‘’Sedat Peker’in suskunluğu herkes tarafından merak konusu olmuştu ve bende Peker’e yakın çevrelerle konuştum. Peker’in yaşadığı yerde herhangi bir sosyal medyada paylaşım, hatta bir beğeni dahi yaparsa sadece bulunduğu yerdeki internetini kesmekle değil jammer cihazlarıyla telefon ile konuşmasını dahi engelleyeceklerini söylemişler. Şu anda interneti kesmemelerinin sebebi de çocukları okuduğu için ev internetine gereksinim duymaları ama son kez uyarıyorum diye ikaz etmişler.

‘Bizim için ‘özel davet’ çıkarılmış dediler’

Bizim için ‘özel davet’ çıkarılmış dediler. Suç örgütlerinin, mafyanın ya da uluslararası organizasyonların kullandığı bir kelimedir. ‘Özel davet’ dediğiniz zaman 'bir hedef belirlenir ve bu hedef yok edildiği zaman ödül alınır' dedi. Duyum mu diye sorunca kesin tespit olduğunu hatta bu organizasyonu yapan kişileri bildiklerini söylediler. Bizim başımıza, 25 milyon dolar ödül koymuşlar dedi. Sedat Peker hakkında pek çok uluslararası organizasyonun faaliyete geçtiği bilgisini de aldık dedi. Dün bunları konuşmuştuk. Bugün sabah olanı biteni görünce şaşırdım. Bu kadar çabuk olabilir mi ya da gözdağı mı acaba diye kendilerine tekrar ulaştım.

‘Saldırının gözdağı olduğunu söylediler’

Sedat Peker ile görüştünüz mü diye sordum ve Sedat Peker’in bunu beklediğini, bununla ilgili de rüyasında öleceği zamanı gördüğünü ama “ben söz verdim, ne yaparlarsa yapsınlar ben sözümden dönmeyeceğim” gibi bir açıklaması olmuş. Bu tür saldırı ya da organizasyonların kendisini düşündüğünden geri koymayacağını söylemiş. Saldırının gözdağı olduğunu söylediler. Saldırıdan sonra geri bir adım olur mu diye bir soru yönelttim ve “dün neyse bugün de öyle olacak, yarın da öyle olacak” diye bilgi verdiler. Saldırıyı gerçekleştiren kişiye ait bir kanaate sahibim ama bilgiye sahip değilim. Doğrulatmadan bilgi vermek olmaz ama görüştüğüm kişiler organizasyonun başındaki kişileri bildiklerini, fakat şu anda açıklamayacaklarını söylüyorlar.’’