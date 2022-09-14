Emniyet'ten Sedat Peker'in evine yapılan silahlı saldırı hakkında açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ülkücü mafya Sedat Peker'in evine yapılan silahlı saldırı hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, "S.P.'nin elebaşılığını yaptığı örgütün üyelerinden Ö.Ş.’nin daha önceden tanıdığı diğer örgüt üyesi Y.G. isimli şahsı alacak verecek meselesinden vurduğunu tespit edilmiştir" denildi.

Ö.Ş.'nin yakalandığı aktarıldı.

Yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Beykoz'da medyana gelen silahla yaralama olayıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olay sırasında Y.G.'ye ateş ederek kaçtığı sırada, şüpheli Ö.Ş.'ye ateş eden O.Ş. ve Y.Ş. isimli şahıslar da silahlarıyla birlikte yakalanmıştır. Tahkikat çok yönlü olarak devam etmektedir."