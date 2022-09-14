Peker cephesinden saldırı sonrası 'Soylu' açıklaması

Ülkücü mafya Sedat Peker'in danışmanı olarak bilinen Emre Olur, Peker'in İstanbul'daki evine düzenlenen ve bir kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırı sonrası "Soylu'nun polisleri"nin gazetecilere "alacak verecek meselesi" diye bilgi verdiğini öne sürerek "Bu tamamen yalandır" dedi.

Twitter hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapan Olur şunları kaydetti:

"Sn. Reis Sedat Peker’in Beykozdaki evine yapılan silahlı saldırının kamuoyunda büyük tepki oluşturması üzerine süslü sülü’nün polisleri tarafından tansiyonu düşürüp algıyı başka bir yöne çekmek için “Konunun Sedat Peker ile bir ilgisi yok vuran şahısla vurulan şahsın arasındaki alacak verecek meselesi” diye gazetecilere bilgi veriliyor. Bu tamamen yalandır."