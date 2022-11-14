Saldırının ardından duyulan silah seslerinin nedeni belli oldu: Bir kişi yanlışlıkla vurulmuş

İstanbul’un en işlek semtlerinden olan Taksim İstiklal Caddesi’nde dün meydana gelen patlamada 6 kişi yaşamını yitirdi, 81 kişi yaralandı. Olayın ardından İstiklal Caddesi'nde, Galatasaray Lisesi-Meydan arası tamamen boşaltıldı. Bu saatlerde Tünel tarafında yoğun silah sesleri duyuldu.

Esnaf ve görgü tanıklarına göre silah sesleri bir kişiye yönelikti. Emniyet kaynakları, telaşlı kalabalığı sakinleştirmek için havaya ateş açılmış olduğunu söyledi.

Halk TV'den Hazar Dost'a konuşan bir görgü tanığı ise polisin "şüpheli" olarak düşündüğü bir kadına ateş ettiğini ve vurduğunu; kişinin kafeden kalktığını anlattı. Görgü tanığı, kızıl saçlı kadının mekana gelip bira istediğini, bu sırada hareketlerinin ‘sarhoş’ gibi olduğunu belirtirken “Normal davranmıyordu. Telefonunu şarja takmıştı. Sonra kalkıp gitti, ben de arkasından koşup telefonunu unuttuğunu söyleyip verdim” dedi.

25-30 dakika sonra ‘şüpheli’ kadının geri geldiğini aktaran görgü tanığı, yanında ilk geldiğinde olan çantasının olmadığını söyledi. Mekandan kalkan kadın, Karaköy-Taksim füniküler hattına girdi.

Güvenlik kamerası kayıtlarına göre saat 17.15’i gösterirken polis, şüpheli kadına kimlik sordu. Kadının yanıt vermemesi ve ellerinin cebinde olması polisin şüphelerini arttırdı. Ardından ikinci kere uyarılan kadına polis tramvay hattının içinde ateş açtı.

Halk TV'nin ulaştığı görüntülere göre, tramvay durağı içerisinde kurşun izlerinin olduğu, ve ‘şüpheli’ kadının uzaklaştığı anlar görünüyor. Vurulduğu halde istasyondan çıkan kadın, Asmalı Mescid’e doğru ilerledi.

Bir üniversitede okutman olduğu öğrenilen İ.E., açılan ateşin ardından yere yığıldı. İ.E.'nin hastanede tedavisi sürdüğü belirtildi.