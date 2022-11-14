İstanbul'daki saldırıda bebek arabası parçalanmıştı, baba yaşananları anlattı

İstanbul'daki bombalı saldırının simgesi haline gelen parçalanan bebek arabasının, hastanede tedavi gören 3 yaşındaki Almeda Sinan'a ait olduğu anlaşıldı.

Baba Tamer Sinan, eşi Bilge Sinan ve 3 yaşındaki kızlarıyla dün akşam Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde gezerken bombalı saldırıyı yaşadı. Patlamanın şiddetiyle bebek arabası fırlarken, baba Tamer Sinan kızını kucağına alarak eşiyle olay yerinden uzaklaştı.

Patlamada, Sinan ailesi hafif yaralanırken Almeda'nın parçalanan bebek arabası ise saldırının simgesi haline geldi.

Babasının Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdığı Almeda'nın tedavisi devam ederken, Tamer Sinan da olay anında yaşadıklarını basın mensuplarına anlattı.

Sinan, 10 yıldır gelmedikleri İstiklal Caddesi'ne eşi ve çocuğuyla alışveriş amacıyla gittiklerini belirterek, "Müthiş bir gürültü, bir basınç oldu, hatırlamıyorum. Çocuk arabasına sarıldım ama bizi bayağı bir ileriye fırlattı. Sonra çocuk elimde hastaneye koştum. Rüya gibi geçti" dedi.

Sinan, 3 yaşındaki kızı Almeda'nın yaralandığını dile getirerek, "Şanslı sayılırız, en azından hayati tehlikeyi atlattık ama zor." ifadelerini kullandı. (AA)