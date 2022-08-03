Salcomp işçileri iş bırakıp kendilerini fabrikaya kapattı

Salcomp işçileri işten çıkarmaları ve Türk Metal sendikası tarafından işten çıkarılacaklar için önerilen teşvik paketini kabul etmiyor. İşçiler kendini fabrikaya kapattı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı'ndan sürece ilişkin yapılan paylaşımlarda "Salcomp’ta işten çıkarılacağı duyurulan 300 işçinin hakları Salcomp patronu ve işçilerin örgütlü olduğu Türk Metal tarafından gaspedildi. İşten çıkarılacak 300 işçiye Türk Metal tarafından duyurulan teşvik paketiyle alacaklarının çok altında kalan bir teklifte bulunuldu ve istifa etmeleri istendi. Buna karşı çıkan işçiler ise kendilerini fabrikaya kapattı. İşçiler işten çıkarmaları reddediyor." ifadelerine yer verdi.