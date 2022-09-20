Sakarya'da suya zam

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) 3. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, geçen yılın aralık ayından bu yana elektrik tarifelerine gelen zam nedeniyle artan maliyetlerden dolayı su faturalarına yapılacak zam konuşuldu.

Yüzde 50 oranında gerçekleşecek zammın sübvanse edilmiş haliyle abonelere yansıtılacağını belirten Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, artan maliyetlerden dolayı yapılan zammın vatandaşlara "en uygun haliyle yansıtılacağını" ifade etti.

Bir maddelik gündem maddesi Meclis tarafından oy birliğiyle kabul edildi.