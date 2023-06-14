Sakarya'da genç kadına sözlü taciz: 'Giyiminden tahrik oluyorum'

Sakarya’da bir kişi, genç bir kadına giyimi nedeniyle sözlü saldırıda bulundu.

Halk54 adlı sitenin yayınladığı görüntülerde 76 yaşında olduğunu söyleyen bir kişi, yoldan geçen genç bir kadına, "Giyinik olman lazım, ben 76 yaşındayım. Beni tahrik ediyorsun" dedi. Çevredeki vatandaşlar şahsı uzaklaştırırken, genç kadın ise "Senin adam olman gerekiyor, terbiyesiz" diyerek karşılık verdi.

O anları saniye saniye görüntüleyen gazeteci ise şahsın yanına giderek "Ne oldu, ne dedi hanımefendi size?" diye soru sordu. Şahıs ise "Ben 76 yaşındayım, insanları tahrik ediyorlar. Bu hale geldik ya... Anadan üryan dolaşıyorlar. 'Kızım, böyle dolaşma' dedim. Sadece bu kadar. Başka bir şey yok. Ben niye karışayım, insanız ya" dedi.

Konuşmasını sürdüren şahıs, "Allah-u Teala sadece kıskanmayan domuzu yarattı. 18 bin alemin içinde ben aptal değilim ya. 99 depremi oldu, öbür tarafta 45 bin kişi öldü. 45 milyon kişi ölse gene değişen bir şey yok ya. Ben bunu söylüyorum, yoksa beni ilgilendirmez, seni ilgilendirmez diye bir şey yok. İlgilendirir, ilgilendirmesi lazım. İnsanız çünkü" dedikten sonra olay yerinden uzaklaştı.