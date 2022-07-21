Sakarya Valisi'ne 3 adet lüks arazi aracı

Sakarya Valiliği yeni bir makam aracı almak için ihaleye çıktı. Kamu İhale Kurumu’na verilen ihale dosyasının adı “Sakarya Valiliği Makam ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Bünyesinde Kullanılmak Üzere 3 adet 4x4 Pick-Up Arazi Aracı Alımı İşi” olarak belirlendi.

Cumhuriyet'ten Bora Erdin'in haberine göre, bir yıl boyunca kiralanacak araçların ayrıntıları dosyada verildi. Valilik 4 Ekim 2021’de ihale onayı aldı. İlk ihaleyi 1 Kasım 2021’de gerçekleştirdi. İhale şartnamesinde detayı verilen lüks arazi araçlarının en ince ayrıntısına kadar özellikleri aktarıldı. 2393 cc motor hacmi, en az 150 beygir motor gücü, Radyo ve CD çalar, direksiyon ısıtma gibi aranan donanımlar dosyada yer aldı. Fakat ilk ihaleye giren olmayınca alım iptal oldu.

İlk ihalenin ardından valilik bu sefer Ocak ayında yeniden ihaleye çıkmak zorunda kaldı. İlk ihale açık olarak yapılırken ikincisinde kara değişti ve “pazarlık usülü” ihaleye çıktı. Bu kez teknik şartnamede yer alan özelliklere radyo ve CD çaların yanına “JBL marka ses sistemi” de eklendi. Aynı ihale dosyasıyla 11 Ocak 2022’de tekrarlanan ihale bu sefer “bütün tekliflerin alıma ayrılan ödeneğin, yaklaşık maliyetin çok üzerinde olması nedeniyle” iptal oldu.

6 ayda 3 ihale

Valiliğin makam aracı almak için ısrarı devam etti. İhale aynı teknik şartname ile yenilendi. Valilik ikinci denemede de istediği aracı temin edemeyince üçüncü hakkını kullandı. 10 Mart’ta üçüncü deneme için ihale onayı alındı. 8 Nisan’da ihale yapıldı. Sandıkçı Oto Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 1 milyon 909 bin 500 TL teklif veren ve ihaleye giren tek şirket oldu. 31 Mayıs’ta sözleşme imzalandı.

Sakarya Valiliği üçüncü ihalede aldığı lüks makam araçları ihalenin yaklaşık maliyeti ise 2 milyon 373 bin 800 TL oldu.

Teknik şartnamede 'emoji'

Sakarya Valiliği’nin ihalesinin teknik şartnamesinde süreç devam ederken eklentiler yapıldı. İlk şartnamede güvenlik özellikleri bölümünde “EBD (veya muadili)” yazılırken ‘gülen emoji’ koyulduğu görüldü. İkinci ihalede de emoji yer aldı.

Son ve alımın yapıldığı ihalede ise koltuk, direksiyon ısıtma ve ses sistemi markası da eklendi.