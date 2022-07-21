Adana'dan görüntüler Bakan Kurum'u yalanlıyor: Avrupa'nın çöpleri buraya geliyor

İngiltere’den Adana’ya, 3 bin 200 km yolu aşarak gelen çöp atıkların The Mirror gazetesi tarafından manşete taşınmasıyla kamuoyunda yoğun bir tepki oluşmuş, hükümete ‘Türkiye, Avrupa’nın çöplüğü mü?’ sorusu yöneltmişti.

Tepkiler sonrasında Çevre Bakanı Murat Kurum, bir takım fotoğraflar paylaşarak iddiaları yalanlamış, haberi yapan gazeteci Nada Farhoud da "belgelerim var" diyerek Kurum’a cevap vermişti.

Adana’daki çöp yığınlarına dair daha önce soL’a konuşan Nada Farhoud, şimdi de görüntüleri ulaştırdı.

İşte bakan Kurum’un fotoğraflarını paylaştığı bölgede belge niteliğindeki görüntüler: