Bakan 'yalan haber' dedi, gazeteci Nada Farhoud soL’a konuştu

AB ülkelerinden her yıl yaklaşık 33 milyon ton katı atık, dünyanın başka ülkelerine ihraç ediliyor.

Türkiye, AKP iktidarı döneminde bu konuda da zirveyi gördü.

2004 yılına oranla, Türkiye’nin, AB üyesi ülkelerden atık ithalatı 3 kattan fazla artarak 15 milyon tona yaklaştı.

Bu miktar, AB çöplerinin büyük bölümünün ülkemize geldiğini gösteriyor.

Avrupa’nın çöplüğü Türkiye mi?

İngiliz basınından The Mirror gazetesi muhabiri, gazeteci Nada Farhoud ve arkadaşları, her gün daha büyük bir tehdit halini alan çöp ithalatının peşine düştü.

Londra’dan yola çıkan çöplerin birçok ülkeyi aşarak Adana’da durduğunu ve Türkiye’nin Avrupa’nın çöplüğüne dönüştüğünü gösteren tabloyu gazetelerinde manşete taşıdı.

Ortaya çıkan görüntüler de kamuoyunda oldukça sert biçimde eleştirildi.

Tepkilerin ardından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iddiaları yalanladı.

'Nehirler ve tarlaların yanı sıra yol kenarlarına atılmış ve yakılmış sonsuz İngiltere ambalajı bulduk'

Bakan Kurum’un "yalan haber" dediği çöp yığınları tartışmasının odağındaki gazeteci Nada Farhoud ile konuştuk.

Önce haberinize dair bir soru sormak istiyorum. 3200 km. uzaklıktaki çöp, o kadar ülkeyi geçip neden Türkiye’ye gönderiliyor?

Plastik atıklarımızın bir kısmını almak için bir anlaşmaları olduğundan çöpler doğrudan İngiltere'den Türkiye'ye gönderiliyor.

Uygun şekilde geri dönüştürülmediği veya yakılmadığı sürece, İngiltere'de atıkların yurtdışına gönderilmesi aslında yasa dışıdır.

Ancak, nehirler ve tarlaların yanı sıra yol kenarlarına atılmış ve yakılmış sonsuz İngiltere ambalajları da bulduk.

Adana’da atıkları görünce İngiltere adına utandığınızı söylediniz. O eleştiriniz de oldukça çok konuşuldu.

Evet çünkü İngiltere'nin atıklarımızı başka bir ülkeye ihraç edebileceğimizi düşünmesinden utanıyorum.

Pek çok zengin ülke arasında Birleşik Krallık, plastik geri dönüşümü konusunda aldatıcı vaatler satıyor, ancak gerçekte, şu, gözden kaçan bir durum.

Dünya, her yıl bir milyon insanın ölümüne neden olan zehirli kimyasalları ile 500 yıldan fazla bir süre etrafta kalabilen yönetilemez plastik dağlarıyla daha da fakirleşiyor.

İngiltere Hükümeti acilen plastik atık ihracatını yasaklamalıdır.

'Düzgün bir şekilde araştırmak isterlerse onları bakanlığa göndermekten mutluluk duyarız'

Çevre Bakanı raporunuzu yalanladı. Bu konuda ne söylersiniz?

Ziyaret ettiğimiz her bölgenin ayrıntılarına sahibim ve bölgelerin yanı sıra çöplerin de fotoğraflarını çektik.

Bu fotoğrafların hepsinde zaman bellidir ve bu konuyu düzgün bir şekilde araştırmak isterlerse onları bakanlığa göndermekten mutluluk duyarız.

Bakan Murat Kurum sizi sert bir dille yalanlarken aynı zamanda bölgeden bir takım da fotoğraflar paylaştı.

Bunlar belge değil, direkt bölgeden fotoğraf ve detaylar.

Bulduğum Birleşik Krallık ambalajlı çöpler için Çevre Bakanlığı ile temasa geçtim ve onlardan yorum istedim ama cevap vermediler.

Haber yayımlandığından beri Brezilya'da yurtdışındayım. Geri döner dönmez onlarla tekrar iletişime geçeceğim.

Çevre Bakanı’nın böyle bir dil kullanarak sizi yalanlaması bu tabloda oldukça garip değil mi?

Çünkü, yalan haber demek, sorunla uğraşmaktan daha kolay!

Türk Bakanlığı yanıt vermese de, yorum için Londra'daki Türk Büyükelçiliği ile de iletişime geçtim, onlar da şöyle dedi:

"2018 yılından bu yana 26 bin 962 atık bertaraf ve geri dönüşüm tesis denetimi yapılmış ve Çevre Kanunu'na aykırı olduğu tespit edilen işletmelere idari para cezası uygulanmıştır.

Adana'da son denetimlerin ardından 29 geri dönüşüm tesisi durdurulmuş ve 7 milyon liranın üzerinde para cezası kesilmiştir.”

'Haber büyüyünce örtbas etmiş olabilirler'

Bakan Kurum’un paylaştığı fotoğraf kurgu mu peki?

Haber büyüdüğünden beri bölgeyi örtbas etmiş olabilirler.

Bazı bölgelere gittiğinizde, dökülen plastiğin üzerine toprak döktüklerini görebiliyordunuz. Üstelik bazı eşyalar da onları gizlemek amacıyla parçalanmıştı. Ancak etrafı kazarsanız, altına dökülmüş plastikler bulabilirsiniz.