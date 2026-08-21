Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü şantiyesinde ücretleri ödenmeyen işçiler eylemde: 'Hakkımızı istiyoruz'

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının inşaatını üstlenen Ilgazlar İnşaat bünyesinde çalışan işçiler, üç aydır verilmeyen ücretlerinin ödenmesi talebiyle şantiye önünde eylemlerini sürdürüyor.

İşçilere ücretlerinin ödeneceği söylenmesine rağmen, daha önce de ödemelerin defalarca ertelenmesi ve eksik yapılması nedeniyle işçiler verilen sözlerin yerine getirilip getirilmeyeceğinden endişeli.

İnşaat-İş Sendikası, işçilerin haklarını almak için eylemde olduklarını duyururken, soL'un edindiği bilgiye göre, Ilgazlar İnşaat yetkililerinin eyleme katılan işçiler hakkında şikâyette bulunacakları öğrenildi.

İşçiler taleplerinin açık olduğunu belirtiyor: "Üç aydır biriken ücretlerimizin eksiksiz şekilde ödenmesini, hakkımızı istiyoruz!"

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