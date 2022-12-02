'Şakalaşma' cinayeti: 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

İddiaya göre; İstanbul'un Esenler ilçesine bağlı Birlik Mahallesi'nde dün saat 22.00 sıralarında iddiaya göre bulundukları binanın çatı katında şakalaşan bir grup arkadaşın ellerindeki tabanca, bilinmeyen nedenle patladı.

DHA'nın haberine göre; tabancadan çıkan mermi kalbine isabet eden 17 yaşındaki Kenan Çeliktenyıldız, olay yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çeliktenyıldız’ın cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin yaşları 18'den küçük Rasim B., Bünyamin B., Tuncer B., Umut B., Berat Ç., Oğuzhan K., Hamza Kerim Ö. ve Muhammet Emin D. isimli sekiz şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin karakoldaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.