18 yaşındaki genç işkence edilerek öldürüldü: 6 tutuklama

Adana’da akrabalarının yaralanmasına ilişkin olaya karıştığı öne sürülen 18 yaşındaki bir genci kaçırıp hortum, baston ve sopayla döverek ölümüne neden olma suçundan gözaltına alınan 11 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

DHA'nın haberine göre; 14 Kasım’da Seyhan ilçesinde gece evlerinden çıkan 47 yaşındaki Şahin Koç ile kardeşi 29 yaşındaki Musa Koç, sokakta kimliği belirsiz bir kişinin av tüfekli saldırısına uğradı. Silahtan çıkan saçmalarla kolundan yaralanan Şahin Koç ile sırtından yaralanan Musa Koç, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Şahin Koç ve Musa Koç, kendilerini yaraladığını düşündüğü 18 yaşındaki Efe Beytekin’in 19 yaşındaki arkadaşı Ahmet S. C. ile Bülent Angın Bulvarında olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Şahin Koç, 17 yaşındaki yeğeni M.K. ve 18 yaşındaki yeğeni Mert P. ile birlikte 27 Kasım saat 01.00 sıralarında Beytekin’in yanına gitti. Şahin Koç, kendisini görünce kaçmaya başlayan Beytekin’i yakalayıp, silahla tehdit ederek evlerinin deposuna götürdü.

Şüphelilerden Şahin Koç, Şahin Koç'un 52 yaşındaki kardeşi Mehmet Koç ve Musa Koç ile yeğenleri M.K. ve Mert P. iddiaya göre; sandalyeye oturttukları Beytekin’i sopa, su hortumu, baston, tekme ve yumrukla darp etti. M.K., aldığı darbelerden kendisini korumaya çalışan Beytekin’i, bacaklarından bıçakladı.

Dört saatlik işkencenin ardından fenalaştı

Beytekin, yaklaşık dört saat süren işkencenin ardından fenalaştı. Şüpheliler, sabaha karşı 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, silahlı yaralama olayına karışan bir şüpheliyi polise teslim edecekleri ihbarında bulundu. Beytekin’in kendine gelmemesi üzerine şüpheliler bu kez ambulans talebinde bulundu. Adrese gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Beytekin’i özel bir hastaneye götürdü. Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Beytekin’in kırılan kaburgalarının akciğerine battığı ve beyin kanaması geçirdiği saptandı. Sırtında ve bacaklarında da kırık meydana gelen Beytekin, yaklaşık 1 saat sonra hayatını kaybetti.

Altı şüpheli tutuklandı

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Beytekin’i kaçırıp, darp ettiği belirlenen 6 şüpheli ile saklanmalarına yardımcı olan Yunus G., Mahmut G. ve Hacı Ç., işkence sırasında evde bulunan Elif K. ve Esma K.’yi adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden M.K. ile Mert P., Beytekin’i dövdüklerini itiraf etti. Diğer şüpheliler ise olayla bir ilgilerinin bulunmadığını öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Şahin, Mehmet, Musa K. ile yeğenleri M.K., Mert P. ve arkadaşı Ahmet S. C. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.