'Şaka değil' diyerek duyurdu: Hükümet İzmir'deki metroya sadece 3 bin lira bütçe ayırmış!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Halkapınar-Otogar metrosu için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ayırdığı bütçenin geçen yılki gibi 2023'te de 3 bin lira tutarında olduğunu açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Twitter hesabında bir anket yayınlayarak, "Halkapınar-Otogar metrosu için hükümetin 2023'te ayırdığı bütçe ne kadardır?" diye sordu.

Soyer, daha sonra yaptığı paylaşımında ise cevabı "Şaka değil" diyerek 3 bin lira olarak duyurdu.

Soyer, "Hükümetin İzmir yatırım programında Halkapınar-Otogar metrosu için 2023'te ayırdığı miktar geçen yılki gibi yine 3 Bin TL, şaka değil" dedi.