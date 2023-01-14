İzmir'de suda indirime gidildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü," 6360 ve 5216 sayılı yasalarla görev alanına giren yerleşimlerdeki indirimli su tarifelerinin yasal düzenleme" nedeniyle kent genelindeki abonelere yansıtılacak indirim kararı aldı. Buna göre konut ve konut dışı abonelerin ilk kademe su tarifelerinde yüzde 7 oranında indirim yapılacak.

Alınan kararla birlikte bu yerleşimlerde de İzmir kent merkezindeki metropol ilçelerde uygulanan su tarifesi geçerli olacak.

Yeni düzenlemeden tüm İzmirlilerin faydalanması sağlanacak. Ayrıca belediye, belde ve köylerde tarımsal ve hayvansal üretim yapan abonelerin yüzde 75’lik indirimli tarifeleri ise devam ettirilecek.

Öte yandan 2019 yılında yapılan kanun değişikliği ile köy ve beldeden mahalleye dönüşen yerleşimlerde uygulanmakta olan indirimli tarifeler kaldırılmıştı.