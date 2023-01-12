Binlerce kişinin su borcu silindi

DİSKİ Genel Müdürlüğü, Resmi Gazete'de yayınlanan 7420 sayılı kanun gereği, 15 Ağustos 2022’den önce su abonelerinden kaynaklı 2 bin liranın altındaki alacaklarına yönelik başlattığı icra takipleriyle ilgili çalışmasını tamamladı.

Halktv'de yer alan habere göre, çalışmada 15 Ağustos 2022 itibariyle 5 bin 198 abonenin 2 bin lirayı aşmayan toplam 7 milyon 828 bin 735 lira olduğu tespit edildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplantısında icraya düştüğü tespit edilen alacakların silinmesi kararı alındı.