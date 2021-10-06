Sait Munzur 'vergi cenneti'ne kaçanları çizdi
Son günlerde vergiden kaçmak için yurt dışına para kaçıranlar gündemde. Türkiye'den de çok sayıda şirketin yer aldığı Pandora Papers belgeleri dünyada da çok tartışılıyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
SOL - KAYSERİ
SOL - İSTANBUL
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Sait Munzur 'vergi cenneti'ne kaçanları çizdi
Son günlerde vergiden kaçmak için yurt dışına para kaçıranlar gündemde. Türkiye'den de çok sayıda şirketin yer aldığı Pandora Papers belgeleri dünyada da çok tartışılıyor.
Haber Merkezi