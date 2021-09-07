Türkiye'nin birçok noktasında çıkan orman yangınları sonucu onbinlerce hektar kül olurken, rant tartışmaları da anında başladı.
Sait Munzur yanan alanları otel, konut yapmak isteyen iktidar ve doğanın mücadelesini çizdi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Sait Munzur 'felaket rantçılarını' çizdi: İşte yanan ormanlardaki ilk filizler!
Yanan alanları imara açmak isteyen iktidar, kendini küllerinden yeniden var etmeye çalışan doğa...
Haber Merkezi
Türkiye'nin birçok noktasında çıkan orman yangınları sonucu onbinlerce hektar kül olurken, rant tartışmaları da anında başladı.
Sait Munzur yanan alanları otel, konut yapmak isteyen iktidar ve doğanın mücadelesini çizdi.