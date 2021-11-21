Sait Munzur Erdoğan'ın yazdığı 'ekonominin kitabı'nı çizdi
Türkiye kapitalizmi emekçilere felaket yaşatmaya devam ederken, Sait Munzur Erdoğan'ın sık sık tekrar ettiği 'biz ekonominin kitabını yazdık' sözlerini çizdi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Patronların Ensesindeyiz
Erhan Nalçacı
Aydemir Güler
Sait Munzur Erdoğan'ın yazdığı 'ekonominin kitabı'nı çizdi
Türkiye kapitalizmi emekçilere felaket yaşatmaya devam ederken, Sait Munzur Erdoğan'ın sık sık tekrar ettiği 'biz ekonominin kitabını yazdık' sözlerini çizdi.
Haber Merkezi