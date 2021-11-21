Sait Munzur Erdoğan'ın yazdığı 'ekonominin kitabı'nı çizdi

Türkiye kapitalizmi emekçilere felaket yaşatmaya devam ederken, Sait Munzur Erdoğan'ın sık sık tekrar ettiği 'biz ekonominin kitabını yazdık' sözlerini çizdi.

Haber Merkezi