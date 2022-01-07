Sait Munzur Erdoğan'ın 'yancı muhalefetini' çizdi
Erdoğan'ın kendilerini provoke etmeye çalıştığını belirten muhalefet sözleri hep bir ağızdan 'sokak' kötülemesi yapmaya başladı. Sait Munzur Erdoğan'ın 'yancı muhalefetini' çizdi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Patronların Ensesindeyiz
Sait Munzur Erdoğan'ın 'yancı muhalefetini' çizdi
Erdoğan'ın kendilerini provoke etmeye çalıştığını belirten muhalefet sözleri hep bir ağızdan 'sokak' kötülemesi yapmaya başladı. Sait Munzur Erdoğan'ın 'yancı muhalefetini' çizdi.
Haber Merkezi