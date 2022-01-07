Sait Munzur Erdoğan'ın 'yancı muhalefetini' çizdi

Erdoğan'ın kendilerini provoke etmeye çalıştığını belirten muhalefet sözleri hep bir ağızdan 'sokak' kötülemesi yapmaya başladı. Sait Munzur Erdoğan'ın 'yancı muhalefetini' çizdi.

Haber Merkezi