Sait Munzur çizdi: Çocukların gözünden 'göçmencilik' oyunu
Sait Munzur, Türkiye'nin önemli tartışma konularından göçmen sorununu 'çocukların dünyasından' bakarak çizdi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL - İstanbul
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Sait Munzur çizdi: Çocukların gözünden 'göçmencilik' oyunu
Sait Munzur, Türkiye'nin önemli tartışma konularından göçmen sorununu 'çocukların dünyasından' bakarak çizdi.
Haber Merkezi