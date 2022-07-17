Ülkede yurttaşların alım gücü sürekli düşerken, enflasyon rakamlarındaki artış da giderek daha çok hissedilir hale gelmeye başladı.
Karikatürist Sait Munzur AKP'nin enflasyonla "mücadelesini" çizdi.
Haber Merkezi
Sait Munzur AKP'nin enflasyonla 'mücadelesini' çizdi
Sait Munzur AKP'nin enflasyonla 'mücadelesini' çizdi.
Haber Merkezi
Ülkede yurttaşların alım gücü sürekli düşerken, enflasyon rakamlarındaki artış da giderek daha çok hissedilir hale gelmeye başladı.
Karikatürist Sait Munzur AKP'nin enflasyonla "mücadelesini" çizdi.