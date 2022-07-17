Sait Munzur AKP'nin enflasyonla 'mücadelesini' çizdi

Sait Munzur AKP'nin enflasyonla 'mücadelesini' çizdi.

Haber Merkezi

Ülkede yurttaşların alım gücü sürekli düşerken, enflasyon rakamlarındaki artış da giderek daha çok hissedilir hale gelmeye başladı.

Karikatürist Sait Munzur AKP'nin enflasyonla "mücadelesini" çizdi.

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