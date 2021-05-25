Sait Munzur '1 numarayı' çizdi

Sait Munzur, ülkücü mafya Sedat Peker'in açıklamalarıyla gündeme gelen mafya siyaset ilişkileri sonrası '1 numarayı' çizdi.

Haber Merkezi

Türkiye'de bir süredir mafya, kokain ticareti, arkasında devletin olduğu cinayetler tartışılıyor.

Sait Munzur, çekilen videolar, yapılan açıklamalarla gündem olan mafya siyaset ilişkilerinin '1 numarasını' çizdi.

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