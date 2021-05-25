Türkiye'de bir süredir mafya, kokain ticareti, arkasında devletin olduğu cinayetler tartışılıyor.
Sait Munzur, çekilen videolar, yapılan açıklamalarla gündem olan mafya siyaset ilişkilerinin '1 numarasını' çizdi.
Çağdaş Gökbel
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Sait Munzur '1 numarayı' çizdi
Sait Munzur, ülkücü mafya Sedat Peker'in açıklamalarıyla gündeme gelen mafya siyaset ilişkileri sonrası '1 numarayı' çizdi.
Haber Merkezi
Türkiye'de bir süredir mafya, kokain ticareti, arkasında devletin olduğu cinayetler tartışılıyor.
Sait Munzur, çekilen videolar, yapılan açıklamalarla gündem olan mafya siyaset ilişkilerinin '1 numarasını' çizdi.