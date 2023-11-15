Şairler Vicdanı grubundan Filistin için imza: 'Filistin halkıyla dayanışmak için buradayız'

33 şairden oluşan Şairler Vicdanı grubu, Filistin-İsrail savaşına ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

Şarilerin imzasını attığı açıklamada, "Kalplerimize, vicdanlarımıza çekildiğimiz şu günlerde, savaşı ve Filistinli soykırımını sürdüren ırkçı, işgalci İsrail yönetimini ve onların arkasında saf tutan tüm kötülükleri kamuoyuna duyurmak ve Filistin halkıyla dayanışmak için buradayız, bir aradayız" denildi.

Açıklamanın tamamı:

BÜTÜN ŞAİRLER FİLİSTİNLİDİR

Mahmud Derviş

Hamas’ın Filistin halkını ateşe atarak sivillere saldırısıyla başlayan yeni Ortadoğu yangını sonrasında İsrail, Gazze’de katliamları ve soykırımı sürdürüyor. ABD, Avrupa Birliği ve kapsam alanındaki tüm devletlerse “savaşı ganimet bilip” politik ve medyatik yalanlarla delilleri karartıyor.

Dünya halkları da savaştan yana “taraf” ve “taraftar” olma kuşatması altında oysa halklar, kötülükleri ayyuka çıkmış, cürümleri, sicilleri tarihin kütüğüne çakılmış devletlerden, savaşları kışkırtanlardan ya da aklayanlardan yana değildir.

Devletlerin gittiği her yere savaşın ve dinin de gittiğinin bilincinde olan biz şairler de Filistin’de ve dünyanın hiçbir yerinde ırkçı-milliyetçilerin tarafında değiliz. Hafızayı da katledip savaş suçu işleyenleri teşhir etmekle yükümlüyüz, biz seyredip susarsak tarih ve halklar bizi bağışlamaz.

Kötülük toplumlarının ve kötülük dayanışmasının hüküm sürdüğü seyirlik bir dünyada yaşıyoruz. Savaş da bir kötülük inşasıdır. “Her kötülük inşası”, “kötülüğün sıradanlaşması” ve “sessizin payı” ile kol kola yürür. Bu inşa, kutsal değerlerle ve sembollerle savaşın, katliamın, kötülüklerin meşrulaştırılmasıdır. Bizler, kötülük karşısında iyilikten, zalim karşısında mazlumdan, savaş karşısında barıştan özgürlükten, dillerin kardeşliğinden yanayız ve savaşın tüm nedenlerini, sonuçlarını reddediyoruz.

“Başka bir dünya mümkün” diyen, sınırsız ve ulus ötesi bir dünya düşleyen şairlerin devletler ve savaşlar karşısında esas duruşa geçmesi varoluş etiğiyle örtüşmez. İlkesel ve etik tavrımızı belirleyen, savaşların “uzakta” veya “yakında” olması değil, barış ve özgürlük düşümüzdür.

Şairlerin “Ben barıştan anlamam!” demeleri, varlık nedenlerinin inkârıdır. “Hakikatleri öldüren” savaşa karşı mücadele, “hemen şimdi” aktif bir sürecin olasılıklarını hesap eden mücadeleye davettir. İsrail’de, Filistin’de, dünyanın her yerinde mücadele eden savaş karşıtları barış, şiir ve özgürlük kardeşlerimizdir.

“Ödleriyle öten kuşlara” dönüşen korku toplumlarına rağmen, kalplerimize, vicdanlarımıza çekildiğimiz şu günlerde, savaşı ve Filistinli soykırımını sürdüren ırkçı, işgalci İsrail yönetimini ve onların arkasında saf tutan tüm kötülükleri kamuoyuna duyurmak ve Filistin halkıyla dayanışmak için buradayız, bir aradayız.

Şairler Vicdanı"

İmzacılar şöyle:

Cevat Çapan, Eray Canberk, Egemen Berköz, Ataol Behramoğlu, Ahmet Telli, Erdal Alova, Şükrü Erbaş, Arife Kalender, Abdülkadir Budak, Turgay Fişekçi, Âba Müslim Çelik, Yaşar Miraç, Metin Cengiz, Hicri İzgören, Veysel Çolak, Leyla Şahin, Suna Aras, Yusuf Alper, Orhan Alkaya, Sezai Sarıoğlu, Haydar Ergülen, Gülseli İnal, Engin Turgut, Muzaffer Kale, Mustafa Köz, Tuğrul Keskin, Altay Öktem, Sunay Akın, Turgay Kantürk, Tozan Alkan, Deniz Durukan, Nilay Özer, Adnan Özyalçıner