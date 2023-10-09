Şair Suat Engüllü hayatını kaybetti

Yugoslavya Türk Edebiyatı şairlerinden Suat Engüllü, 73 yaşında hayatını kaybetti.

1970 yılında Üsküp Radyosu Türkçe Yayınlar Servisi'nde çalışmaya başlayan Engüllü, Makedonya Gençler Birliği Cumhuriyet Konferansı Başkanlık üyesi olarak, Çocukları Örgütleme Komisyonu (Üsküp, 1976) ve Kültür Komisyonu(Üsküp, l978) başkanlıkları gibi siyasi görevler de üstlendi.

Struga Şiir Akşamları'nın tertiplenmesine katkılarıyla, Türkiye'deki ilerici aydınlarla Makedonya arasında köprü kurmaya çabaladı. Birlik Gazetesi'nde kültür sayfalarından sorumlu yazarlık, aylık Sesler Dergisi ile Birlik Yayınları'nda yayın yönetmeni olarak görev aldı.

1989 yılında Türkiye’ye göç eden Engüllü, Yugoslav dillerinden Türkçe'ye edebi çeviri yapıyordu.