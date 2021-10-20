Şair Abdullah Nefes Mülkiyeliler'de anıldı

Geçen Nisan ayında yaşamını yitiren TKP üyesi şair ve yazar Abdullah Nefes, 80. yaşında yoldaşları, okurları ve dostları tarafından, Ankara Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nin düzenlediği bir etkinlikte anıldı.

Ataol Behramoğlu, Lütfiye Aydın, Adnan Gerger ve Yusuf Şaylan'ın konuşmacılığını üstlendiği etkinlik 19.00'da Mülkiyeliler Birliği'nde gerçekleşti. Mediha Ünver'in Abdullah Nefes şiirlerini seslendirdiği etkinlikte Azmi Toğuzata da türküleri ile yer aldı. Katılımcıların sıkça söz aldığı etkinliğe Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu da yazılı mesaj iletti.

'Bizi buluşturan sadakattir, yurdumuza olan sadakat'

Abdullah Nefes ile tüm hayatını beraber geçirdiğini ifade eden Ataol Behramoğlu, "Bizi buluşturan sadakattir, yurdumuza olan sadakat. Yurdumuza duyduğumuz sevgi olağanüstüdür" dedi.

"Abdullah kara gün dostuydu. Çeşitli olaylarda da bunu göstermiş güzel bir adamdı. Her zaman aksiyon içerisinde olan, sürekli bir şeylerle uğraşan birisiydi. Abdullah denildiğinde aklıma gelen özveridir" diyen Lütfiye Aydın ise konuşmasını Nefes'in "Harun için" şiiriyle sonlandırdı.

Abdullah Nefes'in örgütlü mücadele pratiğine değinen Yusuf Şaylan "Tarihsel TİP, kurtuluşun sosyalizmde olduğunu kitlelere anlatmakta çok büyük bir rol oynamıştır ve Abdullah Ağabey de TİP'te yerini almış, örgütlü mücadeleden hiçbir zaman vazgeçmemiştir" dedi.

Adnan Gerger ise yaptığı konuşmada "Abdullah Nefes'i tanımlayacak olursam, birinci olarak edebi kişiliği, ikinci olarak çiçek sevgisi, üçüncü olarak da sosyalizme olan inancı ve duruşudur" dedi.