Sahte olduğu açıklanmıştı: Paylaşıma devam eden Levent Göktaş hesabına suç duyurusu

Necip Hablemitoğlu suikastının planlayıcısı olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan ancak bulunamayan emekli Albay Levent Göktaş’a ait olduğu öne sürülen bir sosyal medya hesabından bir açıklama yapılmıştı.

Göktaş'ın avukatı Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Müvekkilimiz Mustafa Levent Göktaş’a ilişkin Kamuoyu Duyurusunda yazanlar dışında, hiçbir spekülasyona itibar edilmemesini rica ediyor; bu konuda herkesin gerekli duyarlılığı göstermesini bekliyoruz" demişti.

Avukat Ersöz, bugün yaptığı son açıklamada sahte hesaplardan Levent Göktaş adına paylaşımlar yapılmasına devam edilmesi üzerine suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu. Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Birtakım sahte hesaplardan Levent Göktaş adı kullanılarak yapılan paylaşımların devam etmesi sebebiyle, Göktaş Ailesi’nin bilgisi dahilinde suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu açıklamalara itibar edilmemesini bir kez daha hatırlatırız."