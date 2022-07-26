Hablemitoğlu suikastı şüphelisi emekli albay Levent Göktaş'la ilgili yeni gelişme

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari şüphelilerinden emekli albay Levent Göktaş‘a ait olduğu iddia edilen Twitter hesabında bir dizi paylaşımlarda bulunulması, Türkiye’nin bir numaralı gündemi haline geldi. Söz konusu paylaşımlarda “Her şeyi belgeleriyle açıklamaya başlıyorum” gibi ifadeler yer alıyordu.

Ancak bu hesabın Göktaş’a ait olmadığı ifade edildi.

Tartışmalar sürerken T24 yazarı Tolga Şardan, soruşturma çerçevesinde yaşanan yeni bir gelişmeyi okurlarıyla paylaştı:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın cinayet dosyasından bağımsız olarak yeni bir dosya daha açtığını belirten Şardan, şöyle devam etti:

“Bu dosyanın içeriği ise, Göktaş’ın firarına yardım edenlere yönelik.

Savcılık, ikisi Antalya’da, birisi Ankara’da, birisi de İstanbul’da yaşayan ve Göktaş’ın sırra kadem basmasında rol oynadıkları iddiasıyla dört kişi hakkında adli soruşturma başlattı.

Hakkında soruşturma başlatılanlardan birisi Ankara’da avukatlık yapan K.E. İstanbul’daki şüpheli ise Göktaş’ın yakın bir arkadaşı. Antalya’dan İstanbul’a geldiği gece Göktaş’ı evinde gizlediği iddiasıyla soruşturma kapsamına alındı.

Diğer iki kişi ise Antalya’dan. Antalya’da bulunduğu süre içinde Göktaş’a yardım ettikleri iddiası var haklarında.

‘Savcılığın tek başına çabası yetersiz kalıyor'

Aslına bakarsanız savcılık, etrafındaki çemberi daraltarak Göktaş’ı yakalamaya çalışıyor.

Tabii burada savcılığın tek başına çabası yetersiz kalıyor.

Her türlü teknik imkanlara sahip olan emniyet birimlerinin Göktaş’ı saklandığı yerde kolayca yakalaması mümkün. Ama her ne hikmetse Emniyet kanadından pek ses çıkmıyor.

Bu durum, Göktaş’ın yakalanmasında bir ihmal olup olmadığını tartışma konusu yapıyor.”

Öte yandan ülkücü mafya Sedat Peker dün akşam yaptığı açıklamayla Levent Göktaş'a ait olan hesabı kendisinin kapattırdığını söyledi.