Sahte evrakla ehliyet çıkaran şebekeye ceza: Aralarında 4 polis var

İstanbul Eminönü Trafik Tescil Büro Amirliğinde görevli polis memur H.M.D. ehliyet için başvuruda bulunan C.B., Ş.U. ve N.U.’nun evraklarını dikkatli inceleyince, sağlık raporlarının sahte olduğunu fark etti. Evraklarda, bu üç kişinin ehliyet sınavın girdiklerine dair bir belge de bulunamadı. Polis memuru D., ‘Murat MTS’ isimli kurstan gelen 27 kişiye ilişkin evrakları tek tek incelemeye başladı. Bakılan her dosyada usulsüz işlem yapıldığı ortaya koydu.

675 kişiye sahte evrakla ehliyet

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, durum, kapatılan Eminönü İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirildi. Emniyet, hazırladığı fezlekeyi savcılığa gönderdi. Ancak savcılık, soruşturmayı genişletti. Eminönü Trafik Tescil Büro Amirliği’nde 2005-2007 yıllarında verilen tüm ehliyetler mercek altına alındı. Ortaya çıkan tablo ise şaşkına uğrattı. Türkiye’nin çeşitli illerinden 675 kişiye verilen ehliyetlerin, sahte evraklar düzenlenerek verildiği ortaya çıktı.

‘Müşteri’ getiren komisyonunu aldı

Soruşturmada adı geçen sürücü kursu sahipleriyle komisyon karşılığı bu kurslara ‘müşteri’ bulan kişilerin yanı sıra evraklarda imzası bulunan polis memurları ile amiri konumdaki isme ulaşıldı. İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu da, polisler hakkında rapor hazırladı. Raporda, Oben Sürücü Kursu’nda gelen 484, Murat Sürücü Kursu’nun gelen 21, Kültür Sürücü Kursu’ndan gelen 11, Aysel Sürücü Kursu’nun ise gelen 127 evrak dosyasında sahtecilik yapıldığı kaydedildi.

Polis memuru da tutuklandı

Yürütülen soruşturma sonrası Oben Sürücü Kursu’nun sahibi Ahmet Can Özcan ve Alternatif Sürücü Kursu’nun sahibi İsmail Kayaoğlu ile bu kişilere, komisyon karşılığı ‘müşteri’ getiren pazarcı, telefoncu ve kahvehane işleten kişilerin de olduğu 14 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin yanı sıra dönemin Eminönü Trafik Tescil Büro’nun amiri Suat Yılmaz, memurlar Tevfik Ulu ve Âdem Çolak ile M.S. de gözaltına alındı. Bu kişilerden, sürücü kursu sahipleri ile yakın ilişki içinde olan polis memuru Tevfik Ulu, kurs sahipleri Ahmet Can Özcan, İsmail Kayaoğlu, getirdiği her bir kişi üzerinden komisyon alan Aydın Kartal, Bülent Kayaoğlu tutuklandı.

‘Adrese teslim ehliyet’ hizmeti

18 kişi hakkında dava açılırken, sahte evraklarla ehliyet alan 675 kişinin dosyaları ise yargılamasının uzamaması için ayrıldı. Dava dosyasında yer alan bilgilere ve ifadelere göre, derse ve ehliyet sınavına girmeyen yüzlerce kişi, ödemesini yaptıktan 6 ay kadar sonra ehliyetleri aldı. İstanbul dışında yaşayan kişilerin düzenlenen ehliyetleri ise adreslerine kargo ile gönderildi.

Polisler suçlamaları kabul etmedi

Sanıklar ise, yargılama aşamasında verdikleri ifadelerde haklarındaki suçlamaları reddetti. 543 kişinin evrağında imzası olan polis memuru Tevfik Ulu “Kimseye, sahte belgelerle sürücü belgesi vermedim” dedi. Polis memuru Adem Çolak ise “Suat Yılmaz amirim zamanında sürücü belgesi bölümünde çalışmadım” dedi. Kurs sahibi Ahmet Can Özcan ise savunmasında “Atılı suçları işlemedim. Çıkar amaçlı, menfaat temin etmek için herhangi bir örgüt kurmadığım gibi, böyle bir örgüte üye de olmadım” dedi. Özcan, sanık polislerden 3’ünü ise tanıdığını söyledi.

Kurs sahiplerine 7’şer yıl hapis

Yapılan yargılama sonrası mahkeme kararını verdi. Geçen günlerde taraflara tebliğ edilen 87 sayfalık gerekçeli karara göre, sürücü kursu sahipleri Ahmet Can Özcan ile İsmail Kayaoğlu’na 7 yıl 6’şar ay hapis cezası verildi. Ehliyet alacak kişiler üzerinden komisyon alan Bülent Kayaoğlu, Aydın Kartal ve Dursun Ali Kaynaroğlu 3’er yıl 9’ay hapis cezası aldı. Sanıklar Erol Karakuş ile Mesut Çelik’e ise 2’şer yıl 6’şar ay hapis cezası verildi. Sürücü kursu sahiplerine yardım etmekle suçlanan Hüsamettin Demirok'a ise 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Polislere ‘örgüt kurma’ davası

Polis memuru M.S.’nin cezası 12 yıllık sürenin aşılması nedeniyle düşürüldü. Dönemin Eminönü Trafik Tescil Büro Amiri Suat Yılmaz ile polis memurları Adem Çolak ve Tevfik ulu ile sürücü kursu sahipleri Ahmet Can Özcan, İsmail Kayaoğlu ile Bülent Kayaoğlu, Aydın Kartal ve Dursun Ali Kaynaroğlu hakkında ‘suç işlemek amacı ile örgüt’ kurma suçlaması ile İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın yargılaması ise sürüyor.