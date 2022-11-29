Sahte doktor kendisine çelenk göndermiş: 'Çapa'nın gururu...'

Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan ve tutuklanan Ayşe Özkiraz'ın, doğum gününde Çapa Tıp Fakültesi'nden (İstanbul Tıp Fakültesi) gelmiş gibi kendi adına çelenk yaptırdığı ortaya çıktı.

İHA'nın haberine göre; Özkiraz’ın, Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi’nin poliklinik odasında bazı doktor ve hemşirelerle kutladığı doğum gününde; bir internet sitesi üzerinden kendisine çelenk sipariş vererek, "Çapa’nın gururu, seni seviyoruz. İyi ki doğdun DR Ayşem" yazdırdığı ortaya çıktı.

Özkiraz'ın kendine "Sağlık dolu yıllara canım dostumuz. Seni çok seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun. Doktorlar tayps" notuyla gönderdiği çiçek için kredi kartından 350 lira ödeme yaptığı öğrenildi.