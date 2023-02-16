Şahkulu Dergahı'nın yardım TIR’ına silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Pendik, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Şahkulu Sultan Dergahı önünde, dün saat 15.00 sıralarında silahlı saldırı yaşanmıştı. Yaşanan olayda Murat E. bacağından yaralanırken, saldırgan olaydan saatler sonra yakalanmıştı.

Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre, gözaltına alınan şüpheli Ö.A. emniyete götürülürken olayla ilgili detaylar da ortaya çıktı. İddiaya göre vakıf yöneticileri, deprem bölgesine göndermek üzere yardım toplamıştı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine gidecek yardımların yüklendiği TIR dernek önüne çağrıldı.

Yükleme sırasında sokağa başka bir araçta park ettiği için yol kapandı. Bu sırada bir sürücü sokaktan geçmek istedi. Ancak yol kapalı olunca vakıf yöneticilerine tepki gösterdi.

Koli taşıyan görevliler TIR'ın yardım götüreceğini söyledi. Ancak tartışma yaşandı. Yaşanan gerilim sonrasında sürücü otomobiliyle olay yerinden ayrıldı.

'Bacağından vurdu, yaya olarak kaçtı'

İddiaya göre, aracıyla olay yerinden ayrılan sürücü yaklaşık 10 dakika sonra geri geldi. Hızla sokağa giren sürücü, silahıyla önce havaya ateş etti. Daha sonra Murat E.’yi bacağından vurdu. Saldırgan yeniden otomobiline yöneldi. Çevreden üzerine gelenleri görünce de yaya olarak kaçtı.

Yaralı hastaneye kaldırılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Güvenlik kamera kayıtlarından şüphelinin Ömer A. olduğu anlaşıldı. Ömer A. yakalanırken olayda kullandığı iddia edilen silah da ele geçirildi.

Saldırı sırasında, Ömer A.'nın olay yerine bırakılan aracının plakasının olmaması dikkat çekti. İddiaya göre saldırganın ilk geldiğinde aracında plakası takılıydı. Evine silah almaya giden şüpheli, saldırı öncesinde otomobilinin plakasını söktü.

'TIR yolu kapatmıştı, çok öfkelendim'

Yaşanan olayla ilgili saldırı anları da kameralara yansıdı. Görüntülerde, aracın hızla sokağa girdiği, iki kişinin araçtan indiği görülüyor. Saldırıyı gerçekleştiren Ömer A.'nın aracı kullandığı belirtilirken ifadesinde, “TIR yolu kapatmıştı. Çok öfkelendim. Olay bu nedenle yaşandı” dediği öğrenildi.