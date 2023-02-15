Şahkulu Dergahı'nın yardım TIR'ına saldırı: 1 kişi yaralandı

Depremzedeler için yardım toplayan Şahkulu Sultan Vakfı'nın İstanbul Pendik şubesine silahlı saldırı düzenlendi.

"Arkamızda kimler var biliyor musunuz?" dediği aktarılan saldırganlar, olay yerinden kaçarken plakası ve şase numarası bulunmayan lüks bir otomobili de arkalarında bıraktı.

Saldırının toplanan yardımların yüklendiği TIR'ın gasp edilme girişimi sırasında meydana geldiği iddia edildi.

Şahkulu Sultan Dergahı Başkanı Beyzade Özkahraman, saldırıyla ilgili olarak, "TIR'lardan birine el koymak istemişler. Gasp gibi bir durum olduğunu anladık. Çocuklar da vermemek için direnmiş. O direnme sırasında ateş edilmiş. Arkadaşlarımızdan biri yaralanmış. Olay gasp gibi görünüyor" açıklamasını yaptı. (ANKA)