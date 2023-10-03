'Şahinler' soruşturması kapsamında 22 kişi tutuklandı

Kamuoyunda "Şahinler" olarak bilinen suç örgüte yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Mehmet Şahin'in de arasında bulunduğu 43 şüpheliden 22'si tutuklandı. 3 şüpheli savcılık sorgusunun ardından serbest kalırken, 18 şüpheliyse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan "Şahinler" adlı örgütün yönetici ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 43 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

22 tutuklama

Savcılıkta sorgulanan şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken, 40'ı "Silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak", "Yağma", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi suçlardan nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden aralarında örgütün lideri olduğu iddia edilen Mehmet Şahin'in de bulunduğu 22 kişi tutuklandı; 18 kişiyse, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Ali Yerlikaya’nın İçişleri Bakanı olmasının ardından daha önce eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yakınlığıyla bilinen emniyet müdürlerinin görev yerleri değiştirilmişti. Soylu'nun bakanlığı döneminde mahkeme tarafından göreve iade kararı verilen ancak göreve başlatılmayan isimler, Yerlikaya'nın göreve başlamasıyla yeniden görevlerine başlatılmıştı. Ayrıca Soylu'yla bağlantılı olduğu iddia edilen suç örgütlerine yönelik operasyonlar da gerçekleştirilmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Soylu'yu savunan açıklamasının ardından Bahçeli'yi makamında ziyaret eden Sedat Şahin'in yeğeni Mehmet Şahin'in liderliğini yaptığı "Şahinler Çetesi"ne yönelik operasyon düzenlenmiş, Mehmet Şahin'le birlikte 43 kişi gözaltına alınmıştı.