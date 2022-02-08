Şahan'dan TBMM adisyonu paylaşımı: Bu gerçek mi?

TBMM'deki bir adisyonu paylaşan oyuncu Şahan Gökbakar, 'Bu gerçek mi? Yani siz mecliste gerçekten 2.5 liraya çorba içip, 18 liraya kebap yiyip, üstüne 4 liraya sütlaç mı yiyorsunuz?' diye sordu.