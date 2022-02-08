Şahan'dan TBMM adisyonu paylaşımı: Bu gerçek mi?

Açlık sınırının 4 bin 249 liraya yükseldiği, fatura soygununun giderek katlanılmaz bir hal aldığı Türkiye'de, Meclis adisyonu yeniden gündemde.
Oyuncu Şahan Gökbakar, TBMM Eğitim ve Sosyal Tesisi'ne ait adisyon ve yemek ücretlerini paylaştı.
Gökbakar, TBMM Eğitim ve Sosyal Tesisi'ne ait olan adisyonun fotoğrafını "Bu gerçek mi? Yani siz mecliste gerçekten 2.5 liraya çorba içip,18 liraya kebap yiyip, üstüne 4 liraya sütlaç mı yiyorsunuz? #şükürbugündedoyduk" notuyla paylaştı.
Bu gerçek mi? Yani siz mecliste gercekten 2.5 liraya corba icip,18 liraya kebap yiyip, üstüne 4 liraya sütlaç mı yiyorsunuz? #şükürbugündedoyduk pic.twitter.com/3PRzUc9Lzn— Şahan Gökbakar (@sgokbakar) February 8, 2022
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