Asgari ücretlinin gıda alanındaki alım gücü bir yılda yüzde 8,3 azaldı

DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi, Asgari Ücretle Alım Gücü Dönem Raporu'nu yayımladı. TÜİK Madde Fiyatları, TÜFE ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerinin baz alındığı raporda, bir önceki yılın aynı ayına göre asgari ücretin alım gücünün gıdada yüzde 8,3 daha az olduğu belirtildi.

"Gıda ürünlerindeki yüksek artışlar, iki çocuklu eşi çalışmayan bir asgari ücretli için alım gücünü, yapılan zamma rağmen kimi temel harcama kalemlerinde yaklaşık yarı yarıya azalttı" ifadesine yer verilen raporda, iki çocuklu ve eşi çalışmayan asgari ücretlinin gıda alım gücüne dair paylaşılan veriler şöyle: