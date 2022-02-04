Asgari ücretlinin gıda alanındaki alım gücü bir yılda yüzde 8,3 azaldı

DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi, Asgari Ücretle Alım Gücü Dönem Raporu'nu yayımladı. TÜİK Madde Fiyatları, TÜFE ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerinin baz alındığı raporda, bir önceki yılın aynı ayına göre asgari ücretin alım gücünün gıdada yüzde 8,3 daha az olduğu belirtildi.
"Gıda ürünlerindeki yüksek artışlar, iki çocuklu eşi çalışmayan bir asgari ücretli için alım gücünü, yapılan zamma rağmen kimi temel harcama kalemlerinde yaklaşık yarı yarıya azalttı" ifadesine yer verilen raporda, iki çocuklu ve eşi çalışmayan asgari ücretlinin gıda alım gücüne dair paylaşılan veriler şöyle:
- En çok alım gücü kaybının yaşandığı ürünlerin başında margarin geliyor. Asgari ücretli bir işçi zamlı geliri ile geçen yıla göre yüzde 37 daha az margarin alabiliyor.
- Söz konusu dönem için patateste alım gücü kaybı yüzde 36, tavuk etinde alım gücü kaybı yüzde 26 oldu. Sütte alım gücü kaybı yüzde 13.4, ekmek ve yumurtada yüzde 10 oldu. Eve giren 10 süt ve yumurtadan biri azaldı. Asgari ücretinin, kömür karşısında ise alım gücü kaybı yüzde 42’yi buldu.
- Söz konusu asgari ücretli ailesi, geçen yıla göre, meyve haricinde tüm gıda gruplarında da alım gücünü kaybetti. Sebzede alım gücü kaybı yüzde 9.39, ekmek ve tahıllarda yüzde 9.8, sıvı ve katı yağlarda yüzde 15.2, ette yüzde 11.9, süt, peynir, yumurta grubunda yüzde 13.9 oldu.