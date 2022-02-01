Asgari ücret rekoru: Bir ayda geçen yılı geride bıraktı...

Bu yıl asgari ücret daha ocak ayında buhar oldu, açlık sınırının altında kaldı.

AKP iktidarının 'büyük fedakarlık', yandaş medyanın 'büyük müjde' olarak duyurduğu 4 bin 253 liralık asgari ücrete karşın ocak ayında açıklanan açlık sınırı 4 bin 249 lira oldu.

Yani daha ocak ayında milyonlarca emekçinin maaşı açlık sınırıyla aynı seviyeye eşitlenmiş oldu.

Bu durum, asgari ücretin geçtiğimiz yıldan dahi çok daha hızlı bir şekilde buharlaştığını ortaya koydu.

Asgari ücret geçtiğimiz yıl AKP iktidarı tarafından 2 bin 825 lira olarak açıklanmıştı.

Aynı yıl ocak ayında Türk-İş tarafından açıklanan açlık sınırı 2 bin 651 lira olmuştu.

2021 yılında açlık sınırının asgari ücreti geçmesi ağustos ayını bulurken, bu ay açlık sınırı 2 bin 830 lira olmuştu.

Bu yıl daha ocak ayında buharlaşan asgari ücretin, önümüzdeki aylarda açlık sınırı karşısında çok daha fazla değersizleşeceğini tahmin etmek güç değil.