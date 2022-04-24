Şahan Gökbakar'la Hande Fırat arasında ev fiyatları tartışması: 'Neden yüksek ya deliriceeem?!?'

Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat, fahiş ev fiyatlarıyla ilgili bir paylaşım yaparak, "Ev fiyatları ve kiralar!!! Niye bu kadar yüksek? Yanıtlarınızı bekliyorum" demişti.

Komedyen Şahan Gökbakar, Fırat'ın bu paylaşımını alıntılayıp, "Ben de çok şaşırdım gerçekten... Şaşkınım şu an! Neden bu kadar yüksek hakikatten? Yanıtları bekliyorum, ama nolur saçma sapan ekonomi berbat, Araplar ev alıyor, enflasyon yüzde 140 falan diye deli saçması şeyler yazmayın arkadaşlar! Neden yüksek ya deliriceeem?!? Ayılmanızı bekliyorum" diyerek Hande Fırat’ı ti’ye almıştı.

Hande Fırat bu mesaj üzerine Gökbakar' "Sevgili Şahan baya eski tanışıyoruz. Kaçırdıysan dün programda tartıştık. Gelen yorumları okuyorum. Keşke sen de atsaydın. Çıkan sonuçları merak edersen; hammadde yüksek, enflasyon yüksek, arz yetersiz, kriz dönemlerinde en yüksek artış konutta oluyor. Kiralara tüm bunların yanısıra uçan ev sahibi isteklerini de ekleyebilirsin” yanıtını verdi.