Şahan Gökbakar'dan Ulaştırma Bakanına 'Atatürk Havalimanı' tepkisi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Atatürk Havalimanı'nın bir daha kullanıma açılıp açılmayacağına ilişkin soruya "Atatürk Havalimanı hikayesi kapandı gitti" diye yanıt vermişti.

Komedyen Şahan Gökbakar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kar fırtınasında, bakanların uçaklarının Atatürk Havalimanı'na indiğini hatırlattı.

'Millet Bahçesine iniş zor olmaz mı?'

Gökbakar "Peki, iki ay önceki gibi kar fırtınası İstanbul ve Sabiha Gökçen'i kapatınca nereye inecek bakanlarımız? Hani o zor günde imdada yine Atatürk yetişmişti... O açıdan... Yok, sesli düşünüyorum da; Millet Bahçesine iniş zor olmaz mı?" diye sordu.

Gökbakar paylaşımında şunları kaydetti:

"Hatırlatma: Kar fırtınası İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen'i kapatınca, İstanbul'a gelen bakanlarımızın uçakları Atatürk Havaalanı'na inmişti. 'Çünkü Atatürk Havalimanı kuzey rüzgarlara kapalı ve fırtınadan görece çok az etkileniyor' denilmişti..

Not: Şahsen İstanbul Havalimanı'nı beğeniyor ve kullanıyorum. Güzel bir proje. Ama Atatürk Havalimanı da çok önemli bir yatırım. Korunmalı ve tekrar vatandaşın hizmetine sunulmalı. Her türlü koşul için ikinci bir alternatif olmalı diye düşünüyorum."