Marmaray'a zam geldiğini 'unuttu': 'Toplu taşımaya zam yapılıyor, çok yanlış'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nda görev yapan muhabirlerle iftarda bir araya geldi. Basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Karaismailoğlu, İstanbul'daki toplu ulaşımda alınan yüzde 40 oranındaki zammı da eleştirdi.

Karaismailoğlu, "Zihniyet meselesi, İstanbul'un kaynağı İstanbul'a yeter. Bunu kendileri de söylüyordu. Önceliklendirmek ve onları yüklenmek lazım. İstanbul'un çok büyük bütçeleri var. O bütçeler bu yatırımlar için veriliyor. Ama görüyoruz ki o bütçeler bu yatırımlara gitmiyor. Nereye gittiğini biz de bilmiyoruz. Zamanı gelince vatandaşımız sorar. Ama bunlar bitmek zorunda yoksa İstanbul'daki trafik içinden çıkılmaz hale gelir. Toplu taşımaya zam yapılıyor çok yanlış bir şey. Özel araçlı yolculukları vatandaşı caydırmak için kaliteli, ekonomik bir toplu taşıma alternatifi sunmak zorundasınız. Devletin ve belediyenin birinci asli görevi” şeklinde konuştu.

'Atatürk Havalimanı hikâyesi kapandı, gitti'

Bir gazetecinin "Muhalefetten bazı kesimler iktidara gelirsek Atatürk Havalimanı'nı yeniden açacağız söylemini gerçekçi buluyor musunuz?" sorusunaysa Adil Karaismailoğlu, "Ben de ironiyle cevap vereyim. Onlar da uçakları İETT otobüsü gibi zannediyorlar herhalde, arkadan itince gidiyor zannediyorlar. Atatürk Havalimanı'ndaki sıkıntıları biliyorduk zaten. Atatürk Havalimanı hikâyesi kapandı, gitti. Oranın şimdi kuzey-güney pistine 'Millet Bahçesi' olarak işe başlanıyor" şeklinde yanıt verdi.

'Kanal İstanbul alternatif yol olarak hizmet verecek'

Kanal İstanbul'un gelecekte artacak ticaret hacimleri doğrultusunda dünya ticaretinde önemli bir yere sahip olacağının öne süren Bakan Karaismailoğlu, "Bütün sektörleri birbirine entegre etmek lazım. Kanal İstanbul'da öyle. Sonuçta bu kargo tarafının uçak ayağı da var. Buraya önemli bir lojistik liman planlıyoruz. Dünyada bildiğiniz gibi iki tane ana liman var. Bir tanesi Singapur, diğeri Rotherdam. Ortada niye bir İstanbul olmasın. Bir taraftan onu da planlıyoruz. Kanal İstanbul'un gerekliliği neden doğdu? Dünya ticaret hacimlerinin gelişmesi, gelişen hacimlerle bugün İstanbul'dan geçen yük miktarı belli. 5-10 yıl sonra da bu miktarlar aynı oranda artıyor. Şuanda bile Marmara Denizi'nde haftalarca süren beklemeler var. Hem o beklemeleri ortadan kaldırmak hem de İstanbul boğazının güvenliğini sağlamak adına gemi trafiğini azaltmak, güvenliği sağlamak. Kanal İstanbul da alternatif su yolu olarak hizmet verecek” dedi. (İHA)