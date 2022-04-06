Bugün gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım zammı konusunda uzlaşılmış, toplu ulaşım fiyatlarına yüzde 40 zam yapılmıştı.
Ulaşım zammıyla birlikte Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Marmaray'a da zam geldi.
Marmaray'da yeni zamlı fiyatlar şöyle oldu:
- Tam en kısa taşıma ücreti 5,48 TL'den 7,67 TL'ye, tam parkur 12,12 TL'den 16,97 TL'ye çıktı.
- Öğrenci için en kısa mesafe ücreti 2,67 TL iken 3,74 TL oldu. Tam parkur öğrenci ücreti ise 5,48 TL'den 7,67 TL'ye yükseldi.
- Öğretmen ve diğer indirimli geçişlerde de 3.92'lik kısa mesafe ücreti 5,49 TL, 8,45 TL'lik tam parkur ücreti 11,83 TL'ye çıkarıldı.