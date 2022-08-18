Şahan Gökbakar'dan Melih Gökçek'e 'montaj' yanıtı: Yine formunda...

Eski Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar'a yapılan montajı gerçek sanarak sosyal medya hesabından paylaşan Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, 'Somali'den gelip Türk vatandaşı olan Abu Bakeroğlu şehit oldu' dedi. Gökçek, gelen tepkilerle yaptığı hatayı fark etmesinin ardından paylaşımını sildi.

Sosyal medyada gündem olan Gökçek'e Şahan Gökbakar'dan da bir yanıt geldi. Gökbakar paylaşımında, "Türkiye'nin ilk siyah Genel Kurmay Başkanı Abu Bakeroğlu'na Allahtan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Gerçek bir Beşiktaşlıydı Aboubakar... Bir de yabancı düşmanlığı yapıyosunuz..! Ahahahahhahaha... Ya bu 'Jelibon Madeni'nden de komik. Melih bey yine formunda..." ifadelerini kullandı.

