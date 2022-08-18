Melih Gökçek'ten 'Aboubakar' paylaşımı: PKK baskınında şehit oldu

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Twitter paylaşımı yine gündem oldu.

Gökçek, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Aboubakar'ın photoshoplu bir fotoğrafını "Bak Türkiye... Somali'den gelip Türk vatandaşı olan, senin ülken ve senin inancın için savaşan Abu Bakeroğlu PKK'lıların yaptığı karakol baskınında şehit oldu" diye paylaştı.

Gökçek sonra benzer bir paylaşım yapan birisine "bu photoshop... lütfen silin..." mesajı gönderdi. Arkasından mesaja "Özür dilerim, danışmanımın yaptığı hatadan hemen haberim oldu ve bu açıklamayı yaptım" diye yazdı.

Söz konusu photoshoplu fotoğrafta Beşiktaş'ın eski futbolcusu Aboubakar'a Genelkurmay Başkanı üniforması giydirilmişti.