Şahan Gökbakar'dan Mehmet Ali Çelebi'ye: 'Ee bu dolandırıcılık'

Ergenekon Operasyonu kapsamında tutuklanan ve 41 ay cezaevinde kalan Teğmen Mehmet Ali Çelebi, CHP'den milletvekili olmuş, ardından partisinden istifa ederek Muharram İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'ne katılmıştı.

Memleket Partisi'nden de ayrılan Çelebi'nin AKP'ye geçeceği iddia ediliyor.

Komedyen Şahan Gökbakar'dan Çelebi'ye 'Ee bu dolandırıcılıık' tepkisi geldi.

Gökbakar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''İnsanları yalan söyleyerek kandırmak, sahtekarlık dolandırıcılık yapmak her meslek grubunda suçtur. Ama nedense siyaset de suç olmuyor. Mesela adam B partisinde, A partisine saydırıyor. Oy veriyosun, seçiliyor. Sonra sövdüğü A partisine geçip, övgüler diziyor. Ee bu dolandırıcılıık" ifadelerini kullandı.