CHP'den 'Mehmet Ali Çelebi' açıklaması: 'Şimdi çıksın, İzmir’de bir dolaşsın'

CHP’den istifa ederek Memleket Partisi’ne katılan daha sonra Memleket Partisi’nden de istifa eden Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin Cumhur İttifakı'yla ilgili açıklamalarına CHP'den yanıt geldi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e bugün düzenlediği basın toplantısında İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’nin açıklamaları soruldu. Özel şunları söyledi:

“Gerçekten talihsiz açıklamalar. Onu herkes darbecilikle suçlarken, ona sahip çıkmış üç kişiden bir tanesiyiz. AK Parti hakkında söyledikleri ortada. Benim Hulusi Akar ile tartışmamda, arkadan bana verdiği destek ortada. Bugün sosyal medyaya yansıya açıklamalar ortada.

Ve Mehmet Ali Çelebi, CHP’ye dünya kadar laf ederek gitti. Gittiği gün söyledim. Burası baba evi. Gidersin kardeşim. Kızarsın, kapıyı çarpar da gidersin. Ama baba evini yakıp gitmezsin. Baba evine benzin döküp, gitmezsin. Yapmaya çalıştığı şey oydu o gün. Gittiği parti, Memleket Partisi’ne gitti oradan da ayrıldı. Sonra biz gözümüzle gördük, MHP ile temasları oldu, başka partilerle temasları oldu.

Bugün öğreniyoruz ki AK Parti’ye gidecekmiş. Bunu yalanlamıyor. Bunu ne için yapıyor? Memleket Partisi’ne giderken orada büyük bir başarı yakalayacağını düşünüyordu. O olmayınca onu bıraktı. MHP ile olsa olacaktı. O da olmamış anlaşılıyor. Şimdi milletvekilliğini sürdürmek için AK Parti’ye gidiyor. Bunun izahı yok. Geçmişte, milletvekili transferlerine ilişkin de Recep Tayyip Erdoğan’ın laflarını İzmir basının Mehmet Ali Çelebi’ye sormasını beklerim. Burada daha fazla bir şey söylemeyeceğiz. Ama AK Parti, kendilerine bu kadar sözleri söyleyen birini alıp, ‘elverişli olur, muhalefete karşı kullanırız’ diye bünyeye alıyorsa…

Bu kişi İzmir milletvekili. AK Parti onu İzmir’den kaçırıp, başka bir yere koymasın. Veya İzmir’de, kendi teşkilatından birilerinin hak ettiği, garanti bir yere de koymasın da… Sınıra koysun kararı İzmirliler versin. AK Parti, Mehmet Ali Çelebi’yi milletvekili yapma karşılığı aldığına göre, Mehmet Ali Çelebi’yi bugün kaç milletvekili çıkardıysanız, o sınıra koyun. İzmirliler Mehmet Ali Çelebi’ye ne dediklerini göstersinler, bakalım.

Şimdi çıksın, İzmir’de bir dolaşsın bakalım. İzmirlilere, AKP karşıtlığı üzerinden alınan oyları, götürüp de AKP’ye vermek, nasıl bir şeymiş, Mehmet Ali Çelebi anlatsın. Çok söyleyebileceğim sözler var kendisi ile ilgili, çok ağır şeyler söyleyebilirim. Ama ben bu konudaki değerlendirmeyi İzmir’deki seçmene bırakıyorum. Cesaretleri varsa İzmir’deki sınır noktadan aday olsun. O zaman görelim. Milletin vekili miymiş, reisin vekili miymiş.”